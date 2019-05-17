Василевский сыграет в матче ЧМ по хоккею с Латвией

Место в воротах сборной России в матче с Латвией займет Андрей Василевский. Об этом сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.



Сборная России разгромила Италию на ЧМ по хоккею / Новости от 16.05.2019 03:57

Василевский провел на чемпионате мира по хоккею-2019 три матча - против Норвегии (5:2), Чехии (3:0) и Италии (10:0). Вратарь стал рекордсменом команды по количеству "сухих" игр на мировых первенствах. На его счету шесть встреч без пропущенных шайб.

Ранее хоккеист Алексекй Крутов в комментарии для "Правды.Ру" предположил, что Василевский может пропустить игру с Латвией. Команда сыграет с латвийцами 18 мая, а 19-го числа проведет игру со Швейцарией.

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