Василевский сыграет в матче ЧМ по хоккею с Латвией

Место в воротах сборной России в матче с Латвией займет Андрей Василевский. Об этом сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.
Василевский провел на чемпионате мира по хоккею-2019 три матча - против Норвегии (5:2), Чехии (3:0) и Италии (10:0). Вратарь стал рекордсменом команды по количеству "сухих" игр на мировых первенствах. На его счету шесть встреч без пропущенных шайб.
Ранее хоккеист Алексекй Крутов в комментарии для "Правды.Ру" предположил, что Василевский может пропустить игру с Латвией. Команда сыграет с латвийцами 18 мая, а 19-го числа проведет игру со Швейцарией.
Латвия потрепала нервы Чехии на чемпионате мира по хоккею
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