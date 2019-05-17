Футболист Билялетдинов рассказал о драках в "Спартаке"

Бывший футболист "Спартака" Динияр Билялетдинов рассказал о том, какие драки происходили на тренировках команды. Хавбек выступал за красно-белых с 2011 по 2014 год.



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По словам Билялетдинова, он сам не принимал участия в потасовках и в последний раз на поле дрался в 14 лет. Самая запоминающаяся драка в "Спартаке" произошла между бразильцем Ари и нигерийцем Эммануэлем Эменике. Произошла она после игрового эпизода на тренировке.

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"Еще Рохо дрался, Родри, Тино Коста. Потом кто-то из них Комбарика задел. Диму или Кирилла? Не помню. Сцепились, второй брат побежал помогать, на него один из легионеров кинулся... Но разняли", - заявил Билялетдинов в интервью "Спорт-Экспрессу".

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