Российские биатлонисты получат винтовки и патроны "Калашникова" в 2021 году

Генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков сообщил, что российские биатлонисты с 2021 года смогут использовать оружие отечественного производства. Планируется, что после прохождения испытаний в серийное производство выйдут винтовка Би 7-4 и патроны "Олимп-Би".



Первый тест модернизированной винтовки «би-7-7»

Между ЦНИИточмаш, концерном "Калашников" и Союзом биатлонистов России заключено соглашение. Производитель поставит винтовки и патроны в ЦНИИточмаш, который займется их испытанием с привлечением ведущих российских биатлонистов.

В последнее время многие российские биатлонисты используют немецкие винтовки "Аншютц 1827Ф". Винтовка Би 7-4, которая стала модификацией легендарной Би 7-2, пользуются не так часто.