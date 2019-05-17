Российские биатлонисты получат винтовки и патроны "Калашникова" в 2021 году

Генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков сообщил, что российские биатлонисты с 2021 года смогут использовать оружие отечественного производства. Планируется, что после прохождения испытаний в серийное производство выйдут винтовка Би 7-4 и патроны "Олимп-Би".
Между ЦНИИточмаш, концерном "Калашников" и Союзом биатлонистов России заключено соглашение. Производитель поставит винтовки и патроны в ЦНИИточмаш, который займется их испытанием с привлечением ведущих российских биатлонистов.
В последнее время многие российские биатлонисты используют немецкие винтовки "Аншютц 1827Ф". Винтовка Би 7-4, которая стала модификацией легендарной Би 7-2, пользуются не так часто.
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