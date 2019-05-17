Латвия потрепала нервы Чехии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019. Встреча завершилась со счетом 6:3, но латыши попортили нервы чехам.
Первый период встречи завершился со счетом 2:0 в пользу команды Латвии. По шайбе забросили Микс Индрашис и Лаурис Дарзиньш. Вторая двадцатиминутка оказалась провальной для латвийцев - этот период команда проиграла со счетом 0:4. По голу забили Филип Гронек, Ян Коварж, Якуб Ворачек и Якуб Варна.
Чемпионат мира по хоккею-2019: новости
В третьем периоде преимущество чехов увеличил Доминик Симон, но латыши смогли отыграть один гол усилиями Дарзиньша. В конце команда пыталась перевести игру в овертайм и даже сняла голкипера, но это не помогло. Ворачек забросил в пустые ворота и установил окончательный счет.
В другом матче группы В Швеция разгромила Австрию со счетом 9:1. Чехи и шведы набрали по 9 очков. Лидируют в группе Россия и Швейцария, у которых по 12 очков.
На пятом месте идет Латвия, набрав 6 очков. В следующем матче латвийцы встретятся с Россией. Игра состоится 18 мая.
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