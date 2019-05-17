Роберто Карлос готов помочь "Анжи", Это'О отказался

Бывшие звезды "Анжи" следят за ситуацией с клубом, который может потерять статус профессионального. Махачкалинцы имеют большие долги, а сезон доигрывают за счет средств РПЛ. На этой неделе РФС не допустил клуб до соревнований, на апелляцию у команды есть время до конца мая.



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Бразилец Роберто Карлос готов оказать помощь бывшему клубу. Футболист стал первой звездой "Анжи", в который вложил деньги бизнесмен Сулейман Керимов. С 2011 по 2012 год он отыграл 28 матчей за команду.

"Очень трудно видеть «Анжи» в этой ситуации. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать", - заявил Роберто Карлос в комментарии для "РИА Новости".

"Анжи" не смог пройти процедуру лицензирования

Камерунец Самюэль Это'О заявил, что не собирается принимать участие в судьбе команды. Махачкалинцы в 2011 году заплатили за футболиста 27 миллионов евро. Это'О выступал за "Анжи" до 2013 года.

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