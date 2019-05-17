Агент Роналду работает над трансфером Дзюбы в английский клуб

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба летом может перебраться в чемпионат Англии. Слухи об этом ходят не первый сезон, но именно сейчас они могут оказаться правдой.



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Дзюба ранее говорил, что останется в России, чтобы стать чемпионом. В этом сезоне мечта футболиста сбылась - "Зенит" завоевал титул досрочно. Теперь путь в иностранный клуб открыт, а 30 лет - самый подходящий для этого возраст.

По информации известного питерского комментатора Геннадия Орлова, перейти в чемпионат Англии Дзюбе помогает португальский агент Жорже Мендеш, который ведет дела Криштиану Роналду и ряда других известных футболистов. Общая стоимость игроков, с которыми работает агент, уже давно перевалила за 1 миллиард долларов.

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"Известный агент Жорже Мендеш ему симпатизирует и может помочь. У него же есть определенные связи. Слышал такие разговоры", - заявил Орлов "Спорт-Экспрессу".

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Дзюба - воспитанник московского "Спартака". За эту команду форвард выступал до 2015 года, периодически отправляясь в аренду - в "Томь" и "Ростов". Затем перешел в "Зенит", за который отыграл 136 матчей и забил 52 мяча.