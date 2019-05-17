"Бостон" в четвертом матче серии обыграл "Каролину" со счетом 4:0. Дубль в этой встрече на счету Патриса Бержерона, еще по одной шайбе забросили Давид Пастрняк и Брэд Маршанд.
"Брюинз" выиграли серию со счетом 4-0. Команда впервые с 2013 года вышла в финал Кубка Стэнли. В истории команды четыре трофея, последний был выигран восемь лет назад.
Вторым участником финала станет победитель противостояния "Сент-Луиса" и "Сан-Хосе". После трех игр счет в серии 2-1 в пользу "Шаркс". Следующий матч состоится в ночь на субботу.
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