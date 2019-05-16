Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого подадут совместную апелляцию на приговор Пресненского суда 20 мая. Об этом "Чемпионату" сообщил адвокат Игорь Бушманов.
Юрист подчеркнул, что на рассмотрение апелляции понадобится один месяц. Суд в таком случае проведет одно или два заседания.
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8 мая Пресненский суд приговорил подсудимых на сроки от 17 до 18 месяцев заключения. Один день, проведенный в СИЗО, будет зачтен как 1,5 в колонии. Таким образом, обвиняемым осталось отбыть от 6 до 7 месяцев. Кроме того, Кокорин и Мамаев могут просить об УДО в первый день вступления приговора в силу.
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Футболисты 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. От их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
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