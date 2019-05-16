Теннисист Ник Кирьос не справился с нервами во время матча против норвежца Каспера Рууда на турнире в Риме. Во время одного из переходов в третьем сете австралиец получил замечание от судьи за сломанную ракетку, после чего начал спорить с ним. Австралиец швырнул стул на корт, собрал вещи и ушел.
Судьи приняли решение дисквалифицировать Кирьоса. Возможно, санкции к австралийцу применит АТР.
Кирьос в матче первого круга против россиянина Даниила Медведева также позволил себе выходку. На подаче соперника он повернулся к нему и наклонился. В той игре австралиец получил два замечания от судьи.
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