Теннисист Кирьос швырнул стул на корт, сломал ракетку и снялся с матча

Теннисист Ник Кирьос не справился с нервами во время матча против норвежца Каспера Рууда на турнире в Риме. Во время одного из переходов в третьем сете австралиец получил замечание от судьи за сломанную ракетку, после чего начал спорить с ним. Австралиец швырнул стул на корт, собрал вещи и ушел.



Выходка Кирьоса в Риме

Судьи приняли решение дисквалифицировать Кирьоса. Возможно, санкции к австралийцу применит АТР.

Кирьос в матче первого круга против россиянина Даниила Медведева также позволил себе выходку. На подаче соперника он повернулся к нему и наклонился. В той игре австралиец получил два замечания от судьи.