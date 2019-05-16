Голкипер сборной России Андрей Василевский принял участие во встрече со спикером парламента Словакии. В эти дни российская команда выступает на чемпионате мира по хоккею-2019 в Братиславе.
Василевский вручил Андрею Данко вратарский свитер, сообщает "РИА Новости". Также участие в мероприятии принял бывший тренер сборной Словакии по футболу Душан Галис. Он также получил форму сборной России с автографами хоккеистов.
Василевский может пропустить матч ЧМ по хоккею против Латвии
Сборная России одержала четыре победы на старте турнира. Команда с 12-ю очками лидирует в турнирной таблице группы В. В следующей игре россияне 18 мая встретятся с Латвией.
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