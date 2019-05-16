Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев после сезона уйдет из клуба. Матч с "Зенитом" станет для футболиста последним в футболке донской команды, сообщает пресс-служба клуба. Игра состоится 19 мая в Ростове-на-Дону.
Калачев - воспитанник могилевской школы футбола. В Белоруссии он выступал за "Днепр" (Могилев) и "Шахтер" (Солигорск). Также играл в составе украинских "Шахтера" и "Ильичевца". В России выступал за "Химки", "Крылья Советов" и "Ростов".
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В донском клубе Калачев с 2010 года. За команду он провел более 250 матчей. В 2014 году выиграл Кубок России, а в 2016 стал серебряным призером чемпионата.
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Калачев стал популярен после стычки с тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время матча Лиги чемпионов. Футболист во время игры о чем-то спорил с португальцем, но позже помирился с тренером.
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