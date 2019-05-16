Пресс-служба "Черноморца" сообщила, что проведет внутреннюю проверку футболистов на предмет договорного характера матча ПФЛ против "Чайки". Ранее команду обвинили в сдаче игры, которая завершилась поражением клуба из Новороссийска со счетом 1:3.
Матч проходил на поле "Чайки", которая претендует на выход в ФНЛ. До 74-й минуте на поле была ничья 1:1, но затем "Черноморец" пропустил два гола. Действия защитников новороссийского клуба вызвали сомнения у руководства краснодарского клуба "Урожай", который ведет борьбу с "Чайкой".
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Ранее сообщалось, что футболистов по обращению президента РФС Александра Дюкова проверит МВД. В клубе пообещали собственное расследование и помощь сотрудникам полиции.
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