Ярославский "Локомотив" к новому сезону будет готовить канадский тренер Крэйг Мактавиш. С 60-летним специалистом подписан контракт на два года.
Мактавиш на протяжении девяти сезонов работал тренером в "Эдмонтоне". Вместе с ним команда вышла финал Кубка Стэнли в сезоне-2005/06. В последнее время работал в "Ойлерз" на административных должностях.
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"Локомотив" за десять сезонов в КХЛ каждый раз выходил в плей-офф, но не смог выиграть Кубок Гагарина. В 2009 году команда дошла до финала, где уступила "Ак Барсу" (3-4).
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