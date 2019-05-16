Болельщик "Зенита" получил годичный запрет на посещение спортивных мероприятий. Такое решение принял суд в Санкт-Петербурге. Кроме того, фанат заплатит 10 тысяч рублей.
Болельщик наказан за то, что зажег файер во время матча чемпионата России против ЦСКА на "Газпром Арене". Суд постановил, что фанат создал угрозу безопасности на стадионе.
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Матч между "Зенитом" и ЦСКА состоялся 12 мая. Питерская команда победила со счетом 3:1. После игры состоялось награждение команды, которая за тур до этого стала чемпионом России.
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