Болельщику "Зенита" на год запретили посещать стадионы

Болельщик "Зенита" получил годичный запрет на посещение спортивных мероприятий. Такое решение принял суд в Санкт-Петербурге. Кроме того, фанат заплатит 10 тысяч рублей.



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Болельщик наказан за то, что зажег файер во время матча чемпионата России против ЦСКА на "Газпром Арене". Суд постановил, что фанат создал угрозу безопасности на стадионе.

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Матч между "Зенитом" и ЦСКА состоялся 12 мая. Питерская команда победила со счетом 3:1. После игры состоялось награждение команды, которая за тур до этого стала чемпионом России.

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