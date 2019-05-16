"Зенит" попал в рейтинг самых дорогих футбольных брендов

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов. На лидирующую позицию вышел мадридский "Реал", стоимость которого составляет 1,646 миллиарда евро.
Мадридцы в рейтинге обошли "Манчестер Юнайтед", бренд которого стоит 1,472 миллиарда евро. В первую десятку также попали: "Барселона" (1,393 миллиарда), "Бавария" (1,314), "Манчестер Сити" (1,255), "Ливерпуль" (1,191), "Челси" (968 миллионов), "ПСЖ" (914), "Арсенал" (885) и "Тоттенхэм" (758).
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В топ-50 футбольных брендов попал "Зенит". Питерский клуб поднялся на 46-е место. В прошлом сезоне команда занимала 49-ю строчку. Brand Finance раскрыл цифры только по первой десятке, поэтому стоимость бренда российской команды неизвестна.
"Зенит" - один из трех клубов, которые в рейтинге не представляют чемпионаты "большой пятерки" (Англии, Испании, Германии, Италии и Франции). Две другие команды - шотландский "Селтик" и португальская "Бенфика".
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