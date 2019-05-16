Василевский может пропустить матч ЧМ по хоккею против Латвии

Голкипер сборной России Андрей Василевский может пропустить матч чемпионата мира по хоккею-2019 против Латвии. Такое мнение для "Правды.Ру" высказал бывший хоккеист Алексей Крутов. По его словам, этим можно объяснить участие основного вратаря команды в матче с Италией.
"Вратарю надо играть. Я слышал, ребята, комментаторы все говорили, что там будет большая пауза, если он, допустим, не будет играть. Возможно, следующую игру он пропустит.
Все равно вратарю надо играть, чтобы быть в ритме. Скоро уже матчи начинаются такие серьезные. И чем больше вратарь стоит, тем лучше. Только надо у него спрашивать, как он себя чувствует - устал или нет", - заявил Крутов.
Василевский в матче с Италией (10:0) отразил 15 бросков. Для голкипера эта игра стала третьей на турнире. Еще одну встречу провел Александр Георгиев.
18 мая Россия встретится с Латвией, а 19-го числа встретится со Швейцарией. 21 мая состоится последний матч группового этапа против Швеции, после чего начнется плей-офф.
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