Футболист "Урала" назвал соперника "чуркой", за что получил по лицу

Ответный полуфинальный матч Кубка России между "Арсеналом" и "Уралом" завершился скандалом. На поле после финального свистка произошел инцидент между нападающим гостей Владимиром Ильиным и полузащитником хозяев Резиуаном Мирзовым.
Пресс-служба "Арсенала" сообщила, что Ильин назвал Мирзова "чуркой". В ответ на оскорбление футболист тульской команды ударил соперника по лицу. Оба действия игроков внесены в протокол игры.
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Дальнейшее решение по этой конфликтной ситуации должен принять РФС. Обоим футболистам грозят санкции за неспортивное поведение.
Мирзов является воспитанником клуба "Спартак" (Нальчик). Кроме команды из Кабардино-Балкарии, футболист выступал за московское "Торпедо", "Ахмат", "Ростов" и "Тосно". В прошлом сезоне стал обладателем Кубка России. На этой неделе игрок попал в расширенный состав сборной России на июньские матчи отбора Евро-2020.
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