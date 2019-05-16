Новый стадион "Динамо" в Москве будет открыт 26 мая

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков сообщил, что комиссия организации допустила стадион "ВТБ Арена" в Москве к проведению соревнований. Первый матч на футбольном поле комплекса состоится 26 мая.



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Стадион должны были открыть в марте матчем "Динамо" - "Спартак", но тогда комиссия не приняла газон из-за его неудовлетворительного состояния. На "ВТБ Арене" заменили поле, которое теперь готово принять футбольный матч.

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По словам Зоркова, сотрудники арены успели провести все необходимые работы. Отмена матча-открытия возможна только в случае форс-мажорных обстоятельств, сообщает "Спорт-Экспресс".

Таким образом, 26 мая на стадионе "ВТБ Арена" состоится матч 30-го тура чемпионата России между "Динамо" и тульским "Арсеналом". 6 июня этот стадион примет игру за Суперкубок России.

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"ВТБ Арена" была построена вместо стадиона "Динамо". Комплекс включает в себя хоккейную площадку на 14 тысяч зрителей и футбольный стадион на 25 716 человек. На хоккейной арене выступает команда КХЛ.

Стадион "Динамо" станет пятой современной футбольной ареной в Москве. Ранее были открыты арены "Локомотива", "Спартака", ЦСКА, а также стадион "Лужники". Кроме того, недавно был представлен проект реконструкции стадиона "Торпедо".