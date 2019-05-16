Алексей Крутов: Овечкин столько шайб забросил! До конца жизни хватит

Бывший хоккеист Алексей Крутов в интервью для "Правды.Ру" отметил, что у хоккеиста Александра Овечкина не может быть проблем с уверенностью. Форвард в среду забросил первую шайбу на чемпионате мира-2019, чего не получалось на протяжении трех игр.



Первая шайба Овечкина на ЧМ-2019

Овечкин забросил первую шайбу на чемпионате мира-2019

"Саша забросил столько шайб! Больше всех в мире, за исключением Уэйна Гретцки. Я думаю, ему эта шайба поможет, конечно. Но у него такого... Ну не забивает и не забивает. Потом раз - восемь забьет, десять. Он уже столько голов назабивал. До конца жизни хватит. У него же такая уверенность запредельная", - заявил Крутов.

Овечкин спас партнера по сборной России от летевшей шайбы

Сборная России в среду обыграла Италию со счетом 10:0. Команда одержала четвертую победу на турнире и лидирует в группе В.

Овечкин в матчах за национальную команду забросил 44 шайбы. В НХЛ на его счету 658 голов в регулярных чемпионатах и 65 шайб в плей-офф.

Россия, Швейцария и Германия идут без потерь на чемпионате мира по хоккею