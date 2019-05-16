Лондонский "Арсенал" раскритиковал решение УЕФА провести финал Лиги Европы в Азербайджане

В лондонском "Арсенале" недовольны тем, что финал Лиги Европы состоится в Баку. Клуб выступил с заявлением на официальном сайте, в котором раскритиковал решение УЕФА выбрать этот город для проведения решающего матча турнира.



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В "Арсенале" отметили, что у болельщиков клуба возникли сложности с попаданием в Азербайджан. УЕФА выделил 6 тысяч билетов для фанатов команды, что не устраивает руководством клуба.

Лондонский клуб считает, что на 60-тысячном стадионе должно быть больше болельщиков команд-участниц финала. Кроме того, в "Арсенале" не готовы гарантировать, что будут распроданы все билеты из-за транспортных ограничений.

"Мы получили много жалоб от наших болельщиков по этому поводу и полностью разделяем их опасения. От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии отбора места проведения финалов", - говорится в заявлении клуба.

Финал Лиги Европы состоится в Баку 29 мая. В решающем матче турнира сыграют лондонские "Арсенал" и "Челси". Между Лондоном и столицей Азербайджана нет прямых авиарейсов. С пересадками время полета составит около 20 часов.