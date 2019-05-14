Источник: Федун и Алекперов обсудят продажу "Спартака"

14 мая в Москве состоится заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак". на встрече будут присутствовать владелец клуба Леонид Федун, а также его бизнес-партнер Вагит Алекперов.



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Миллиардеры обсудят вопрос продажи клуба, сообщает телеграм-канал "Незыгарь". Также будет решено, кто займет руководящие должности в "Спартаке". Ранее стало известно, что пост вице-президента после сезона покинет Наиль Измайлов, а генерального директора - Сергей Родинов.

Капитан "Спартака" Глушаков рассказал о сливе Карреры по телефону

Кроме того, должна решиться судьба некоторых футболистов, у которых в последнее время возникали конфликты. Так, может быть решен вопрос капитана Дениса Глушакова. Перед заседанием в сети появилась переписка полузащитника, в которой он сливает информацию о команде журналистам, а также оскорбительно высказывается о бывшем тренере Массимо Каррере.

Капитан "Спартака" Глушаков сливал информацию о команде