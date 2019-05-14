Черчесов назвал расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и Сан-Марино

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды на июньские матчи отборочного турнира Евро-2020. В списке значатся 37 футболистов. На следующей неделе заявка будет сокращена до 23-х фамилий, сообщает пресс-служба РФС.



Станислав Черчесов: рулевой русского футбола / Новости от 28.07.2018 16:01

Так, в состав попали шесть голкиперов: Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Медзь" Польша), Андрей Лунев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо" М). В окончательной заявке будут только три вратаря.

В защиту сборной России попали 13 футболистов: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул" Турция), Михаил Меркулов ("Урал"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов").

Также Черчесов вызвал 14 полузащитников: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат").

Из нападающих в списке значатся четыре футболиста: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА). Возможно, все они останутся в окончательной заявке.

Подготовку к играм сборная России начнет 30 мая в Новогорске. С Кипром команда сыграет 8 июня на стадионе в Саранске, против Сан-Марино - 11 июня в Нижнем Новгороде.