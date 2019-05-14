Словацкие болельщики встретили гимн Канады оглушительным свистом

Матч между сборными Словакии и Канады на чемпионате мира по хоккею-2019 завершился скандалом. Болельщики хозяев остались недовольны судейскими решениями во время игры.



Словаки освистали гимн Канады.

Сборная Канады победила Словакию со счетом 6:5, победный гол был забит Марком Стоуном за 2 секунды до финальной сирены. Перед этим арбитры не засчитали гол словацкого форварда Томаша Татара, а также нарушение со стороны канадца Кайла Терриса.

После шайбы Стоуна на лед полетели пластиковые бутылки и другие предметы. Кроме того, болельщики освистали гимн Канады во время послематчевой церемонии.

Канадцы в первых трех матчах набрали шесть очков, словаки - три.