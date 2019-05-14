Туктамышева опубликовала приличные фотографии с отдыха

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась очередными фотографиями с отдыха со своим парнем Андреем Лазукиным. На этот раз снимки получились приличными.
Пара проводит отдых на Кипре. Фотографии, опубликованные фигуристами ранее, вызвали неоднозначную реакцию в сети. Фото получилось откровенным. Некоторые болельщики восприняли такое поведение Лазукина и Туктамышевой негативно.
Откровенные фотографии Туктамышевой вызвали неоднозначную реакцию болельщиков
Не все фанаты понимают, зачем Лазукин выложил фотографию своей девушки в откровенной позе и бикини. По мнению болельщиков, такие снимки должны оставаться в семейном архиве, а не становиться достоянием общественности.
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Отметим, Лазукин и Туктамышева принимали участие в командном чемпионате мира-2019 в Фукуоке. Фигуристы на соревнованиях завоевали бронзовые медали.
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