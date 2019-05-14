Тульский "Арсенал" прошел лицензирование УЕФА. Клуб готов к еврокубкам

Тульский "Арсенал" успешно прошел процедуру лицензирования на следующий сезон в РФС и УЕФА. Команда может выступать в чемпионате России и еврокубках.
Лицензирование пройдено без замечаний. При прохождении процедуры были учтены пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый, сообщает клубная пресс-служба.
"Арсенал" претендует на попадание в еврокубки как через чемпионат, так и через Кубок России. В чемпионате команда за два тура до завершения занимает шестое место. В случае попадания в первую пятерку туляки гарантирована получат путевку в квалификацию Лиги Европы.
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Кроме того, команда продолжает борьбу за Кубок России. В первом полуфинальном матче с "Уралом" команда проиграла со счетом 0:1. Ответный матч в Туле состоится 15 мая. В том случае, если команда выиграет трофей, то попадет в групповой этап Лиги Европы.
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