Вратарь Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира

Голкипер сборной России Андрей Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству матчей на ноль на чемпионатах мира. В понедельник он провел "сухой" матч против Чехии, который завершился со счетом 3:0.
Эта игра стала для Василевского пятой без пропущенных шайб на чемпионатах мира. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Бобровскому - на его счету четыре такие игры.
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Для Василевского это третий чемпионат мира. В 2014 году он стал чемпионом, отыграв 2 матча. В 2017 году завоевал бронзовую медаль, отстояв 9 игр.
Шайба Гусева после шикарной комбинации с Кучеровым в матче с Чехией. Видео
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Если начнется силовая оккупация Донбасса, мы станем с великой вероятностью свидетелями первой украино-российской войны.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Евросоюз не будет вводить санкции против России по вопросу паспортизации ЛДНР во избежание обвинений в политике двойных стандартов, считают в Госдуме.