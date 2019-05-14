Вратарь Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира

Голкипер сборной России Андрей Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству матчей на ноль на чемпионатах мира. В понедельник он провел "сухой" матч против Чехии, который завершился со счетом 3:0.



Сверхчеловек Василевский весь матч тащил...

Эта игра стала для Василевского пятой без пропущенных шайб на чемпионатах мира. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Бобровскому - на его счету четыре такие игры.

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Для Василевского это третий чемпионат мира. В 2014 году он стал чемпионом, отыграв 2 матча. В 2017 году завоевал бронзовую медаль, отстояв 9 игр.

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