Волейболист Тарасов перешел во французский клуб

Российский волейболист Вячеслав Тарасов в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Франции. Он подписал контракт с командой "Араго де Сет", которая в прошлом сезоне заняла 12-е место в турнире.



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"Араго" также представил нового тренера Младена Кашича из Хорватии. Перед командой поставлена задача попасть в первую пятерку чемпионата.

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Тарасов в прошлом сезоне выступал за "Ярославич", который стал аутсайдером чемпионата России, одержав всего две победы в регулярном чемпионате. Доигровщик был самым результативным в составе команды. В сезоне-2017/18 волейболист выступал за клуб "Бельско-Бела" из Польши.