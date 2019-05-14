Волейболист Тарасов перешел во французский клуб

Российский волейболист Вячеслав Тарасов в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Франции. Он подписал контракт с командой "Араго де Сет", которая в прошлом сезоне заняла 12-е место в турнире.
"Араго" также представил нового тренера Младена Кашича из Хорватии. Перед командой поставлена задача попасть в первую пятерку чемпионата.
Волейболистка Кошелева не захотела возвращаться в Россию
Тарасов в прошлом сезоне выступал за "Ярославич", который стал аутсайдером чемпионата России, одержав всего две победы в регулярном чемпионате. Доигровщик был самым результативным в составе команды. В сезоне-2017/18 волейболист выступал за клуб "Бельско-Бела" из Польши.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Если начнется силовая оккупация Донбасса, мы станем с великой вероятностью свидетелями первой украино-российской войны.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Евросоюз не будет вводить санкции против России по вопросу паспортизации ЛДНР во избежание обвинений в политике двойных стандартов, считают в Госдуме.