Капитан "Спартака" Глушаков рассказал о сливе Карреры по телефону

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в телефонном разговоре рассказал о том, как команда "сливала" главного тренера Массимо Карреру. Запись разговора оказалась в распоряжении телеграм-канала Mash.



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Во время разговора Глушаков рассказал, что некоторые футболисты недовольны своим положением в команде. В частности, полузащитник Ханни, нападающие Зе Луиш и Педро Роша не хотели играть за "Спартак" при Каррере. По мнению Глушакова, тренер намерено ставил в состав более слабого футболиста Луиса Адриано.

Капитан "Спартака" Глушаков сливал информацию о команде

Разговор происходил после одного из матчей команды. По словам Глушакова, на следующий день он и несколько футболистов встретились с вице-президентом Наилем Измайловым и доложили о ситуации в команде. Футболист заявил, что тогда было понятно - у команды будет новый тренер.

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Каррера возглавил "Спартак" после отставки Дмитрия Аленичева в 2016 году. В первом же сезоне итальянец привел красно-белых к первому за 17 лет чемпионскому титулу. В октябре 2018 года тренер был уволен после поражения от тульского "Арсенала".