Шнуров считает, что решение по Кокорину и Мамаеву принято неспроста

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал решение суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Известный болельщик "Зенита" считает, что срок подсудимым был назначен неспроста.
По словам Шнурова, которые передает "Чемпионат", полтора года за драку - это многовато. Также лидер "Ленинграда" признался, что сам участвовал в потасовках в барах.
"Знаете, в публичных процессах много заинтересованных сил. Почему принято это решение, я не знаю, но оно принято неспроста", - заявил Шнуров.
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8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к 18 месяцам заключения, Павла Мамаева - к 18 месяцам. У футболистов есть право на апелляцию. Кроме того, они могут просить об УДО после вступления приговора в силу.
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Кокорин и Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. Они нанесли телесные повреждения водителю Виталию Соловчуку и чиновнику Денису Паку. С того времени оба находятся в СИЗО.
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