Капитан "Спартака" Глушаков сливал информацию о команде

Телеграм-канал Mash опубликовал переписку капитана "Спартака" Дениса Глушакова со знакомым. Судя по скрин-шотам, полузащитник красно-белых сливал информацию о происходящем в клубе и команде журналистам.



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"Правда.Ру" не может опубликовать скрин-шоты из-за того, что там использована нецензурная лексика. Также из сообщения Mash можно сделать вывод, что Глушаков добивался отставки Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

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Кроме того, Глушаков негативно воспринял информацию о переходе в клуб Романа Еременко. "Я его уничтожу. Мне конкуренты не нужны", - написал капитан. В итоге финский полузащитник отыграл за красно-белых полгода и подписал контракт с "Ростовом".

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После увольнения Карреры, который привел "Спартак" к чемпионству, появилась информацию о том, что отставку подстроил Глушаков. Между футболистом и болельщиками разгорелся конфликт, который продолжается до сих пор. Фанаты периодически освистывают капитана команды.