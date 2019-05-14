УЕФА может отстранить "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов

УЕФА проводит расследование в отношении "Манчестер Сити". Ситуацией с английским клубом занимается комиссия под руководством бывшего премьер-министра Бельгии Ив Летерма. Выводы по делу будут представлены на этой неделе.
"Манчестер Сити" обвиняют в финансовых махинациях. Клуб подозревают в том, что руководство предоставило ложные данные по выполнению правил финансового фэйр-плей в 2014 году, сообщает New York Times. Ожидается, что по итогам расследования инстанция УЕФА по соблюдению фэйр-плей будет требовать для "Сити" дисквалификацию на один год.
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Наказание для "Манчестер Сити" может быть применено и в этом сезоне, и в следующем. Клуб из Манчестера стал чемпионом Англии и завоевал право выступать в Лиге чемпионов.
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