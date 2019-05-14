Свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона и находится в коме

Россиянка Екатерина Бобкова 10 мая упала с балкона четвертого этажа на чешском горном курорте Шпиндлерув-Млин , сообщает телеграм-канал Baza. Ранее девушка проходила свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.



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Бобкова на вечеринке потянулась за сигаретой, не удержала равновесие и упала на землю. Сообщается, что девушка употребляла алкоголь и антидепрессанты.

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В больнице города Градец-Кралове подтвердили информацию о девушке. Бобкову ввели в искусственную кому, сделали несколько операций. У Екатерины выявили трещину в селезенке, контузию легких, переломы таза и ребер, а также внутричерепное кровоизлияние.

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Бобкова в ночь на 8 октября находилась в одной компании с Кокориным и Мамаевым. Возле клуба "Эгоист" девушка защищала водителя Виталия Соловчука от избиения, буквально закрыв мужчину телом. В кафе "Кофемания" девушка в шутку изображала интимную близость с Александром Кокориным. 15 апреля Бобкова дала показания в Пресненском суде Москвы.