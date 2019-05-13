Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею победила Чехию в матче группового этапа чемпионата мира-2019. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 3:0. По шайбе в этой игре забросили Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.



Россия - Чехия. Шайба Гусева

Андронов воспользовался передачами Динара Хафизуллина и Никиты Нестерова. Гусев забил гол после шикарной комбинации с Никитой Кучеровым. Зайцев отправил шайбу в пустые ворота на последней минуте игры.

Первую шайбу россиян в матче с Чехией забросил Андронов

Шайба Гусева после шикарной комбинации с Кучеровым в матче с Чехией. Видео

Для сборной России эта победа стала третьей на турнире. Ранее команда обыграла Норвегию (5:2) и Австрию (5:0). Россияне возглавляют турнирную таблицу группы B, набрав 9 очков. По 6 очков у Швейцарии (2 игры) и Чехии (3).

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В следующей игре сборная России встретится с аутсайдером группы Италией. Эта команда пропустила 17 шайб в двух первых встречах.

Чемпионат мира по хоккею-2019

Групповой этап

Россия - Чехия - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Андронов (Хафизуллин, Нестеров), Гусев (Кучеров), Зайцев