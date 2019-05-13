"Зенит" отложил золотую медаль для Кокорина

Президент "Зенита" Александр Медведев сообщил, что футболист Александр Кокорин получит чемионскую медаль. Награда будет вручена нападающему позже. В клубе посчитали, что передавать ее через родственников неправильно.



Трансфер «на кичу»: Кокорин и Мамаев получили реальные сроки / Новости от 08.05.2019 16:58

По словам Медведева, медаль Кокорину будет вручена после того, как футболист выйдет из тюрьмы. Президент "Зенита" в комментарии "Матч ТВ" предложил говорить о будущем футболиста после того, как полностью завершится судебное разбирательство.

Кокорина и Мамаева могут этапировать в Ярославль

8 мая суд приговорил Кокорина к 1,5 годам лишения свободы. Из срока ему осталось отбыть 7,5 месяцев. Футболист может подать апелляцию на решение суда. Кроме того, он может просить об УДО в первый день пребывания в колонии.

Медведева описала Загитову, Тутктамышеву и Тарасову одним словом

Кокорин перед тем, как 8 октября попал в неприятную историю с драками в центре Москвы, провел три матча в составе "Зенита" в чемпионате России. Команда в этом сезоне стала чемпионом досрочно.