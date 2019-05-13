Шайба Гусева после шикарной комбинации с Кучеровым в матче с Чехией. Видео

Нападающий сборной России Никита Гусев забросил вторую шайбу команды в матче с Чехией. На 13-й минуте второго периода он сделал счет 2:0. Гусев забросил после великолепной комбинации с Никитой Кучеровым.
Первую шайбу в этой игре забросил Сергей Андронов. Он воспользовался передачами Никиты Нестерова и Данияра Хафизуллина.
Первую шайбу россиян в матче с Чехией забросил Андронов
Эта игра - третья для сборной России на турнире. В предыдущих матчах команда обыграла Норвегию (5:2) и Австрию (5:0).
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