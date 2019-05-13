Кокорина и Мамаева могут этапировать в Ярославль

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут этапировать в одну из соседних к Москве областей. Один из вариантов отбывания наказания для игроков может стать Ярославль, сообщает сайт "ЯрНовости".
Кокорина и Мамаева могут отправить в исправительную колонию №1. В это учреждение обычно направляют тех, кто отбывает наказание впервые.
"Ахмат", "Урал" и "Уфа" - первые претенденты на Мамаева
Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Кокорина к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева - к 1 году 5 месяцам. У футболистов есть десять дней, чтобы подать апелляцию на это решение.
Жена Кокорина назвала "адом" приговор футболисту
Ранее сообщалось, что футболисту осталось отбыть меньший срок - Кокорину 7,5 месяцев, Мамаеву - 6,5 месяцев. В первый день пребывания в колонии они могут просить об условно-досрочном освобождении.
Михаил Барщевский: Кокорину и Мамаеву назначили нечувствительное наказание
Футболисты, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы 8 октября. От их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. С тех пор подсудимые находятся в СИЗО "Бутырка".
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Если начнется силовая оккупация Донбасса, мы станем с великой вероятностью свидетелями первой украино-российской войны. Украине пора готовить гробы...
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Евросоюз не будет вводить санкции против России по вопросу паспортизации ЛДНР во избежание обвинений в политике двойных стандартов, считают в Госдуме.