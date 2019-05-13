Кокорина и Мамаева могут этапировать в Ярославль

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут этапировать в одну из соседних к Москве областей. Один из вариантов отбывания наказания для игроков может стать Ярославль, сообщает сайт "ЯрНовости".



Видео допроса Кокорина и Мамаева / Новости от 11.10.2018 11:46

Кокорина и Мамаева могут отправить в исправительную колонию №1. В это учреждение обычно направляют тех, кто отбывает наказание впервые.

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Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Кокорина к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева - к 1 году 5 месяцам. У футболистов есть десять дней, чтобы подать апелляцию на это решение.

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Ранее сообщалось, что футболисту осталось отбыть меньший срок - Кокорину 7,5 месяцев, Мамаеву - 6,5 месяцев. В первый день пребывания в колонии они могут просить об условно-досрочном освобождении.

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Футболисты, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы 8 октября. От их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. С тех пор подсудимые находятся в СИЗО "Бутырка".