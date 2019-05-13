Первую шайбу россиян в матче с Чехией забросил Андронов

Сборная России ведет в счете после первого периода матча чемпионата мира по хоккею против Чехии - 1:0. На 14-й минуте встречи шайбу забросил нападающий Сергей Андронов с передач Никиты Нестерова и Динара Хаизуллина.
В первых матчах россияне обыграли Норвегию (5:2) и Австрию (5:0). Команда вместе с Чехией лидирует в турнирной таблице группы В, набрав шесть очков.
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Групповой турнир продлится до 21 мая. Затем будет проведен плей-офф. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.
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