Волейболистка Кошелева не захотела возвращаться в Россию

Российская волейболистка Татьяна Кошелева продолжит карьеру в чемпионате Китая. Агент спортсменки Боян Симурина заявил, что спортсменка не захотела возвращаться в Россию.



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По словам агента, у Кошелевой есть ряд предложений из Китая. Из чемпионата России волейболистка адекватного контракта получить не может, поэтому не хочет возвращаться в родной чемпионат.

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Ранее Кошелева выступала за краснодарское, казанское и московское "Динамо". В 2016 году уехала в Турцию, где выступала за "Эджаджибаши" и "Галатасарай". Затем играла в составе бразильского "Рио" и итальянского "Скандиччи".

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Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России.

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