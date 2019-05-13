Волейболистка Кошелева не захотела возвращаться в Россию

Российская волейболистка Татьяна Кошелева продолжит карьеру в чемпионате Китая. Агент спортсменки Боян Симурина заявил, что спортсменка не захотела возвращаться в Россию.
По словам агента, у Кошелевой есть ряд предложений из Китая. Из чемпионата России волейболистка адекватного контракта получить не может, поэтому не хочет возвращаться в родной чемпионат.
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Ранее Кошелева выступала за краснодарское, казанское и московское "Динамо". В 2016 году уехала в Турцию, где выступала за "Эджаджибаши" и "Галатасарай". Затем играла в составе бразильского "Рио" и итальянского "Скандиччи".
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Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России.
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