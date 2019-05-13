Русские латвийцы ударили стулом по лицу игрока НБА

Болельщики подрались с Кристапом Порзингисом в ночном клубе города Лиепая. Инцидент произошел 11 мая в в клубе Cukurfabrik. Причина драки до сих пор неизвестна, но как утверждает защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс", на него без причины напали со спины.



Министр спорта РФ прокомментировал драку Мамаева и Кокорина с чиновниками в Москве / Новости от 08.10.2018 22:02

По словам Порзингиса, несколько мужчин напали на него сзади и попытались заблокировать. Спортсмен вырвался и ответил нападавшим. Затем охрана вывела дебоширов на улицу, где они продолжили потасовку. Когда приехала полиция драка уже завершилась, у баскетболиста было залито кровью лицо и повреждена рука. "Даллас Маверикс" начали расследование по поводу нападения на своего игрока.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте на турнире самбо во Владивостоке. Две участницы турнира подрались после соревнований.

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