Зинченко взял в руки чемпионский кубок, несмотря на "запрет" "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил возможность взять в руки трофей премьер-лиги. Ранее футболист в шутку заявил, что клуб запретил ему прикасаться к кубку.
"Ман Сити" во второй раз подряд стал чемпионом Англии. В прошлом году Зинченко уронил трофей. Во время награждения он радовался вместе с партнерами и зацепил кубок рукой.
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Зинченко выложил в Instagram две фотографии, на которых он берет в руки кубок. Одна из них - с поля стадиона, вторая - из раздевалки.
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Зинченко в этом сезоне провел 14 матчей за "Манчестер Сити" в АПЛ. Украинец сделал три результативные передачи.
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