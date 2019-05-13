Финал Лиги Европы в Баку обслужит арбитр из Италии

УЕФА назвал судейскую бригаду на финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом". Главным рефери назначен итальянец Джанлука Рокки.



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Помогать Рокки на линиях будут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, а резервным арбитром выступит Даниэле Орсато. Видеоассистентами выступят Массимилиано Иррати, Марко Гуида, Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.

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Рокки является арбитром ФИФА с 2008 года. Дважды итальянец работал резервным арбитром во время финала Лиги Европы - в 2010 и 2017 годах. Кроме того, обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между "МЮ" и "Реалом" в сезоне-2017/18.

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Финал Лиги Европы состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая.

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