На предприятиях Татарстана пройдут фитнес-зарядки

Заместитель министра спорта республики Татарстан Айрат Ахмеров рассказал о фитнес-зарядках, которые планируется провести на предприятиях республики. По его словам, у ведомства есть инициатива вернуться к старой практике проведения производственной гимнастики.
Инициативу замминистра спорта поддержала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Она напомнила, что ранее уже были разработаны и утверждены определенные комплексы упражнений для разных видов производств. Фазлеева отметила, что эти комплексы упражнений успешно доказывали свою эффективности.
По словам Фазлеевой, Минспорт совместно с "Зеленым фитнесом" проводят работу по популяризации производственной гимнастики. Стремление ведомства было поддержано и профсоюзными организациями. Также Фазлеева рассказала, что инициативу поддержали в Государственной думе и Общественной палате РФ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России детский спорт скорее жив, чем мертв. Говорят, что в стране не осталось бесплатных секций и спортивных кружков, а дети вместо того, чтобы играть в футбол, днями просиживают перед компьютером. Так ли это? И если ситуация столь плачевна, в чем причина такой деградации? Кто виноват: родители или государство?
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