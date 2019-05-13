Медведева описала Загитову, Тутктамышеву и Тарасову одним словом

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на 50 вопросов в передаче "Макарена" на Youtube. Ведущие попросили спортсменку описать одним словом Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву, а также тренера Татьяну Тарасову.



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"Тарасова? Великая. Загитова? Работяга. Перед Олимпиадой она работала как не в себя. Туктамышева? Веселая. Вообще не парится по пустякам. Учусь у нее этому", - заявила Медведева.

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Напомним, Медведева на Олимпиаде-2018 завоевала серебро, Загитова - золото. На чемпионате мира-2019 в Сайтаме Евгения стала третьей, Алина - первой.

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Сейчас Медведева живет в Канаде, где занимается у тренера Брайана Орсера. После Олимпиады она ушла от Эттери Тутберидзе.

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