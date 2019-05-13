Сборная России назвала состав на матч ЧМ по хоккею с Чехией

Опубликован состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019 против Чехии. Игра начнется в Братиславе сегодня в 17.15.



Сборная России по хоккею разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала / Новости от 15.12.2018 22:42

В первом звене не матч выйдут: Нестеров - Сергачев, Григоренко - Малкин - Дадонов.

Во втором звене сыграют: Зайцев - Орлов, Овечкин - Кузнецов - Барабанов.

Третье звено составили: Гавриков - Хафизуллин, Гусев - Анисимов - Кучеров.

В четвертом звене выйдут Ковальчук - Андронов - Телегин.

Никита Задоров заявлен седьмым защитником, Кирилл Капризов - 13-м нападающим. Место в воротах команды займет Андрей Василевский.

В первых матчах россияне одержали две победы. Команда обыграла Норвегию (5:2) и Австрию (5:0).