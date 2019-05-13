Хабиб Нурмагомедов подарил Рамзану Кадырову кроссовки

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел торжественный ужин для бойцов клуба "Ахмат", на котором присутствовал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Известный спортсмен руководил вечерним намазом.

Как сообщил Кадыров, собравшиеся обсудили спортивные темы и вспомнили прошедшие времена. Бойцы рассказали интересные истории из своей жизни. Не обошлось без подарков - Нурмагомедов вручил Кадырову кроссовки, которые обещал подарить ранее для занятий спортом.

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Каыдров передал слова приветствия Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба, и пригласил его в гости.

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С 6 мая по 4 июня у мусульман священный месяц Рамадан. В это время верующие держат строгий пост в светлое время суток.

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