Пловчиха Ефимова показала награды после триумфа в Будапеште

Российская пловчиха Юлия Ефимова показала награды, завоеванные на соревнованиях в Будапеште. На прошедших выходных спортсменка приняла участие в Champions Swim Series.

Ефимова выиграла все дистанции брассом - 50, 100 и 200 метров. Кроме того, он взяла бронзу в эстафете вольным стилем. Пловчиха выложила фотографию с наградами в Instagram.

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"Будапешт для меня - счастливый город! Три золота во всех брассах и одна бронза эстафете вольным стилем. Спасибо за все поздравления!" - написала Ефимова.

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Ефимова является трехкратной медалисткой Олимпийских игр. Кроме того, на ее счету пять побед на чемпионатах мира и семь - на чемпионатах Европы.

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