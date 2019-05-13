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Источник Правда.Ру

Российский биатлонист Логинов сыграл свадьбу на Западной Украине

Спорт

Российский биатлонист Александр Логинов женился на украинке Марии Кручовой. Пара стала мужем и женой 12 мая. Свадьба состоялась в Тернопольской области на Западной Украине, сообщает сайт "Биатлон Украины".

Российский биатлонист Логинов сыграл свадьбу на Западной Украине. 403710.jpeg

Ранее сообщалось, что Кручова завершит свою карьеру, чтобы сосредоточиться на семейной жизни. Сама спортсменка опровергла эту информацию.

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Логинов является лучшим биатлонистом России прошлого сезона. Он занял второе место в общем зачете Кубка мира. Он десять раз занимал призовые места в гонках. Кроме того, на чемпионате мира в Эстерсунде завоевал серебро в спринте.

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Россиянин периодически подвергается критике со стороны соперников. С ноября 2013 по ноябрь 2015 года он отбыл дисквалификацию за употребление ЭПО. Иностранные биатлонисты считают, что Логинов не должен принимать участия в соревнованиях после того, как был уличен в употреблении допинга.

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Темы свадьба Украина биатлон Александр Логинов
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