Российский биатлонист Логинов сыграл свадьбу на Западной Украине

Российский биатлонист Александр Логинов женился на украинке Марии Кручовой. Пара стала мужем и женой 12 мая. Свадьба состоялась в Тернопольской области на Западной Украине, сообщает сайт "Биатлон Украины".

Ранее сообщалось, что Кручова завершит свою карьеру, чтобы сосредоточиться на семейной жизни. Сама спортсменка опровергла эту информацию.

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Логинов является лучшим биатлонистом России прошлого сезона. Он занял второе место в общем зачете Кубка мира. Он десять раз занимал призовые места в гонках. Кроме того, на чемпионате мира в Эстерсунде завоевал серебро в спринте.

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Россиянин периодически подвергается критике со стороны соперников. С ноября 2013 по ноябрь 2015 года он отбыл дисквалификацию за употребление ЭПО. Иностранные биатлонисты считают, что Логинов не должен принимать участия в соревнованиях после того, как был уличен в употреблении допинга.

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