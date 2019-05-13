"Прыжок Супермена" помог американскому бегуну выиграть соревнования. Видео

Американский бегун Инфинт Такер стал известен на весь мир благодаря своему "нырку" на финишной прямой. Малоизвестного легкоатлета теперь обсуждают все спортивные болельщики.
Такер выступал SEC Outdoor Track & Field Championships в беге на 400 метров с барьерами. Перед финишем его настиг Роберт Грант. За несколько метров до финиша Такер совершил "нырок", который назвали "прыжком Супермена". Благодаря этому он выиграл забег.
В мире легкой атлетики к "прыгунам" относятся неоднозначно, но никаких правил таким образом бегуны не нарушают. При фотофинише фиксируется положение плеч. Именно за счет этого Такер получил преимущество.
Американец стал не первым, кто позволил себе подобное. Самый свежий и известный случай - победа Шоны Миллер на Олимпиаде-2016 в Рио на дистанции 400 метров. Но, безусловно, прыжок Такера можно назвать идеальным в таких случаях.
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