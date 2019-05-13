Футболист "Шахтера" назвал чемпионат Израиля более сильным, чем украинский

Футболист "Шахтера" Манор Соломон высказался о силе украинского чемпионата. Нападающий сборной Израиля стал игроков дончан в январе 2018 года. Он провел девять матчей в составе команды.
Ранее футболист выступал за команду "Маккаби" (Петах-Тиква). По мнению Соломона, чемпионат Израиля немного сильнее украинского. В израильской лиге более техничные футболисты, лучше стадионы и отличная атмосфера на матчах. В комментарии Footboom Соломон заявил, что на Украине выделяются только две команды - "Динамо" и "Шахтер".
Чемпионат Израиля занимает 27-е место в рейтинге УЕФА, украинская лига - девятая.
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