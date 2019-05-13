"Ливерпуль" получил самые большие призовые несмотря на победу "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" получил самые большие призовые от английской премьер-лиги, несмотря на то, что победу в чемпионате одержал "Манчестер Сити". Команда Юргена Клоппа заработала 149,5 миллионов фунтов стерлингов.
"Горожане" заработали 148,1 миллиона. Третий показатель у "Челси" - 143,1 миллиона. Лондонцы в итоге заняли третье место в таблице. В сумму включены призовые за результат команды, продажи прав на телетрансляции, а также маркетинговых прав.
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Отметим, клубы, которые стали худшими в АПЛ, также получили призовые. "Кардифф Сити" заработал 99,6 миллиона фунтов, "Фулхэм" - 98,8 миллиона, "Хаддерсфилд" - 93,6. Последняя сумма почти в 1,5 раза больше того, что получит победитель Лиги чемпионов.
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